Girne’de sokak hayvanları yararına etkinlik

Girne Belediyesi meydanında düzenlenen etkinlikte, sokak köpekleri için belediye tarafından geçtiğimiz aylarda sokaklara yerleştirilen beyaz kulübeler boyandı ayrıca,sokak hayvanları için bir de kermes düzenlendi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sokak hayvanları için güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek , amaçlarının sokak hayvanları konusunda duyarlılık yaratmak olduğunu dile getirdi. Hayvanlara ve çevreye karşı duyarlılığın önemine işaret ederek, bu tür projelere destek vermekten de mutluluk duyduklarını ifade eden Güngördü, etkinliğe kaktı koyan herkese teşekkür etti.

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneğinden yapılan açıklamada ise, “Etkinliğimizde gençlerimiz sokak hayvanları için Girne bölgesine konulacak olan kulubeler boyandı, sokak hayvanları yararına kermes duzenleyıp yiyecek ve takı satışı yapıldı. Yoğun ilgi gösterilen etkinliğimizde sokaktaki can dostlarımızın eşliği ile birlikte renkli anlar da yaşadık. Ekibimize gönüllü olarak destek veren ve yardım eden takipçilerimize, üyelerimize, Girne Belediyesi’ne, 19 Mayıs TMK Sokak Canları Kulübü’ne, çevredeki cafe sahipleri ve esnafa, satış için bizlere pasta bağışı yapan Şefler Pastanesi’ne, kulübeleri bize hiçbir emek almadan yapan ve teslim eden Kemal Kulle’ye ve etkinliğimize duyarlılıklarıyla maddi manevi yardım eden ve destek veren herkese sonsuz teşekkürler” denildi