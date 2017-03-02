Girne’de sokak köpekleri için etkinlik ve kermes düzenleniyor

Girne Belediyesi, Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği ve 19 Mayıs Türk Maarif Koleji (TMK) Sokak Canları Kulübü işbirliğinde, cumartesi günü saat 14.00’te Ramadan Cemil Meydanı’nda kermes ve sokak kulübeleri boyama etkinliği düzenleniyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, doğa, insan, çevre ve hayvan sevgisine dikkat çekilecek etkinlikte, sokak köpekleri için belediye tarafından geçtiğimiz aylarda sokaklara yerleştirilen beyaz kulübelerin boyanacağı, aynı zamanda düzenlenecek kermeste elde edilecek gelirin sokak köpekleri için kullanılacağı belirtildi.