Girne’de son 30 yılın en şiddetli yağışı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yoğun yağışın Karaoğlanoğlu ve Girne’de sıkıntyılara neden olduğunu belirtti.

Güngördü BRT’ye yaptığı açıklamada, Sivil Savunma, İtfaiye ve Güvenlik Kuvvetleri ekiplerinin sorunlu noktalara Kriz Masasına gelen 80 civarındaki ihbara müdahale etmeye çalıştığını söyledi.

Güngördü, vatandaşların, Karaoğlanoğlu yolunu kullanmamaları çağrısı yaparak, mecbur kalındığı taktirde ise çevre yolunu kullanmalarını istedi.

Nidai Güngördü bir çok Belediye başkanının destek vermek için kendisini aradığını ancak şu anda destek ihtiyacının bulunmadığını kaydetti.

Güngördü, ilerleyen saatlerde gerekmesi halinde yardım alabileceklerini de sözlerine ekledi.

Nidai Güngördü, su baskınlarının nedenlerinin ağırlıklı olarak dere yataklarına yapılan müdahalelerden kaynaklandığını belirtti.

Güngördü, su akarlarının açılması için Su İşleri Dairesi ile belediyenin yarından itibaren çalışma başlatması gerektiğini söyledi.

Güngördü, bugün akşam üzeri saat 16:20 itibarıyla başlayan şiddetli yağışın 7 saatti aralıksız devam ettiğini belirterek, bunun son 30 yılın en şiddetli yağışı olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.