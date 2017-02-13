Girne'de talihsiz ölüm!
Girne Çevre Yolu üzerinde araba sürerken yaşamını yitirdi.
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre dün saat 19.00 sıralarında, Girne Çevre Yolu üzerinde, Girne’de sakin Abdullah Salık (E-52), yönetiminde bulunan araç içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Abdullah Salık’ın cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucu, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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