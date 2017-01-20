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Girne'de uyuşturucu operasyonu

Girne'de uyuşturucu operasyonu

Girne’de polis tarafından yapılan aramalarda uyuşturucu bulundurmaktan 4 kişi tutuklandı.

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Girne’de polis tarafından yapılan aramalarda uyuşturucu bulundurmaktan 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde M.A.’nın (E-30) sorumluluğunda bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 10 mlgr ağırlığında, M.A’nın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 100 mlgr ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Aynı  araçta yolcu olarak bulunan M.B.’nin(E-49) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 4 gram  ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

M.B. ile yine araçta yolcu olarak bulunan R.B.’nin (E-21) birlikte kaldıkları evde yapılan aramada ise yaklaşık 6 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Söz  konusu  şahıslar ve aynı araçta diğer bir yolcu olan N.İ.(E-31) tutuklandı.

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