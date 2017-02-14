Girne'de uyuşturucudan tutuklama!

Narkotik ekipleri dün Girne'de yaptığı operasyonlarda 3 kişiyi uyuşturucu bulundurmak suçundan tutukladı. İki Kişi girne Turizm Limanı'nda yakalanırken, bir kişi ise Lapta'da tutuklandı.

Girne Turizm Limanından KKTC'ye giriş yapan M.E.E. (E-19) ve H.G.(E-44)’ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık toplam 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Her iki şahıs da tutuklandı. soruşturma sürüyor.

Lapta’da, ise İ.Ö. (E-29)’nün ikametgahında polis tarafından yapılan aramada; içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara izmariti ve yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor