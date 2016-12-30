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Girne’de yeni yıl meydan konseri iptal edildi

Girne’de yeni yıl meydan konseri iptal edildi

Girne Belediyesi, yarın akşam Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda düzenlenecek Meydan Konseri ve havai fişek gösterilerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Girne Belediyesi, yarın akşam Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda düzenlenecek Meydan Konseri ve havai fişek gösterilerinin iptal edildiğini duyurdu.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, etkinlikler, Girne sakinlerinden ve bir belediye personelinin kız kardeşi Akile Akdoğan’ın vefatı nedeniyle iptal edildi.

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