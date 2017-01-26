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Girne'deki tam gün grev yarın da sürecek

Girne'deki tam gün grev yarın da sürecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yarın Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’nde tam gün greve gideceğini açıkladı.

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yarın Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’nde tam gün greve gideceğini açıkladı.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, yazılı açıklamasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın buradaki personel eksikliğinin giderilmesi için hiçbir adım atmadığını savundu.

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