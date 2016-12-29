Girneliler 2017’ye ilişkin dilek ve beklentilerini dile getirdi

Girne’de yaşayanlar tarafından oluşturulan Girne İnisiyatifi, yeni yıl nedeniyle farklı etkinlik düzenledi.

Girne İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada, Girne’de yaşanan çevre sorunlarına dikkat çeken ve bununla ilgili mücadele etmeye başlayan inisiyatif üyeleri, 2017’den beklentilerini yılbaşı kartlarına yazarak Girne Belediyesi’nin bulunduğu meydandaki bir ağaca astı.

Etkinlikte ayrıca katılımcılara sıcak şarap ikramı yapıldı. Çok sayıda Girnelinin katıldığı etkinliğe bölgeden geçen turist ve öğrenciler de ilgi gösterdi.

Açıklamada, “2017 yılında da daha güzel bir Girne’de yaşamak için mücadeleye devam edileceği” vurgulandı.