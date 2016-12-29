Lefkoşa15 °C
  • Porsche Exclusive’in son gözdesi: 2017 Panamera Turbo
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Ne var bu 90'lı yıllarda?
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Girneliler 2017’ye ilişkin dilek ve beklentilerini dile getirdi
Girneliler 2017’ye ilişkin dilek ve beklentilerini dile getirdi

Girneliler 2017’ye ilişkin dilek ve beklentilerini dile getirdi

Girne’de yaşayanlar tarafından oluşturulan Girne İnisiyatifi, yeni yıl nedeniyle farklı etkinlik düzenledi.

A+A-

Girne’de yaşayanlar tarafından oluşturulan Girne İnisiyatifi, yeni yıl nedeniyle farklı etkinlik düzenledi.

Girne İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada, Girne’de yaşanan çevre sorunlarına dikkat çeken ve bununla ilgili mücadele etmeye başlayan inisiyatif üyeleri, 2017’den beklentilerini yılbaşı kartlarına yazarak Girne Belediyesi’nin bulunduğu meydandaki bir ağaca astı.

Etkinlikte ayrıca katılımcılara sıcak şarap ikramı yapıldı. Çok sayıda Girnelinin katıldığı etkinliğe bölgeden geçen turist ve öğrenciler de ilgi gösterdi.

Açıklamada, “2017 yılında da daha güzel bir Girne’de yaşamak için mücadeleye devam edileceği” vurgulandı. 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.