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Girneliler dikkat bu yol Pazar günü trafiğe kapatılacak!

Girneliler dikkat bu yol Pazar günü trafiğe kapatılacak!

Girne’de su hattı çalışmaları nedeniyle Ecevit Caddesi’nin bir bölümü pazar günü trafiğe kapatılacak.

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Girne’de su hattı çalışmaları nedeniyle Ecevit Caddesi’nin bir bölümü pazar günü trafiğe kapatılacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, su hattı çalışmaları kapsamında, Ecevit Caddesi’nde İstanbul Sokak ile Aytaç Sokak arasında olan güzergahta hava şartlarına bağlı olarak kazı çalışması yapılacağı belirtilerek, çalışmalar süresince bölgenin  trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

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