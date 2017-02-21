Girne'nin hali içler acısı

Deniz Abidin

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı İbrahim Altıner, Turizm Başkenti Girne’nin durumunun içler acısı olduğunu belirterek, kent trafiğinin ise rezalet derecesinde kötü olduğunu söyledi.

Altıner, “ Yıllardır büyük sorun teşkil eden trafik sorunu bir türlü çözümlenmedi. İnsanlarımız bir yerden başka bir yere gitmekte büyük sorun yaşıyor” dedi

Altıner, kanalizasyon sorunu nedeniyle asfaltlama çalışmalarının hala sürdüğünü ifade ederek, bölgede inşası süren apartmanların tamamlanmasıyla ise daha büyük kanalizasyon sorunlarının yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Altıner, söz konusu bölgede ağır bir kokunun hakim olduğunu, inşaatı tamamlanan apartmanlara vatandaşların yerleşmesinin ardından ise sorunun daha da büyüyeceğini kaydetti.

Rehberlerin sorunlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Altıner, Turizm Bakanlığının rehber alımı yapmadığına dikkat çekti. Altıner, yasa gereği otobüslerde mutlaka bir rehberin olması gerektiğini belirterek, aynı sorunun Güney Kıbrıs ile de yaşanmakta olduğunu söyledi.