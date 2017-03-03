Girne’ye üstü açık turistik otobüs kazandırılacak

Girne Belediyesi, KOBİ Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) koordinasyonunda, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Finansmanı ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) teknik desteğiyle yürütülen “2016 Kısmi Hibe Destek Yardım Projeleri” çerçevesinde “Girne Bölgesi Turistik Gezi Otobüsü Projesi” için yaklaşık 230 bin TL hibe hakkı kazandı.

Girne Belediyesi, KKTC’de Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde, KOBİ Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) koordinasyonunda, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Finansmanı ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) teknik desteğiyle yürütülen “2016 Kısmi Hibe Destek Yardım Projeleri” çerçevesinde “Girne Bölgesi Turistik Gezi Otobüsü Projesi” için yaklaşık 230 bin TL hibe hakkı kazandı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, hibenin, turistik gezi amaçlı kullanılacak üstü açık otobüs, otobüs duraklarının kurulması ve haritaların hazırlanmasını kapsadığı belirtildi. Verilen bilgide, KOBİGEM ve Çukurova Kalkınma Ajansı izleme uzmanları Girne Belediyesi’ne ilk izleme ziyaretinde bulunarak Başkan Nidai Güngördü ile görüştü.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, turizm kenti Girne’ye kazandırılması planlanan turistik gezi otobüsü projesiyle, kente gelen turistlerin bölgenin tarihi ve turistik yerlerine kolay ulaşımını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Güngördü, bu projeye katkı koyan herkese teşekkür ederek, tüm kente hayırlı olması temennisinde bulundu.