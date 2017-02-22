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GKK Komutanı Tümgeneral Yıldırım, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

GKK Komutanı Tümgeneral Yıldırım, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nin açıklamasına göre, Yıldırım’ın Arter’e iade-i ziyaretinde GKK Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan da hazır bulundu.

Arter’le Tümgeneral Yıldırım’ın, Gazimağusa’yla ilgili genel konularda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, görüşmede yaptığı konuşmada, GKK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’in ziyaretinden dolayı büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Yıldırım’ın Gazimağusa ile ilgili tecrübeye dayalı görüşlerini dinlemenin kendilerine büyük fayda sağlayacağını söyledi.

Arter, belediyenin yaptığı çalışmalarda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını da belirterek ziyaret için teşekkür etti.

Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e ziyareti anısına plaket takdim ettiği de belirtildi.

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