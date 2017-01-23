Gmail kullanıcılarına uyarı

Google'ın elektronik posta servisi Gmail siber korsanların yeni hedefi. Hacker'ların Gmail'i hedef alan yeni bir e-dolandırıcılık saldırısı başlattığı ortaya çıktı.

Söz konusu dolandırıcılık numarasını Wordfence CEO'su Mark Maunder açıkladı.

Son zamanlarda pek çok kullanıcıya gönderildiği belirtilen bu e-postalara kullanıcıların şüphe duymayacağı resimler ekleniyor.

Kullanıcının bu resmi ön görüntüleme seçeneğini devreye sokmak için resmin üzerine tıklamasıyla birlikte yeni bir sekme açılıyor ve bu sekmede kullanıcıdan yeniden giriş yapması isteniyor.

İşin aslı söz konusu resimlerde kötü amaçlı yazılımlar saklanıyor.

Yeni sekmede kullanıcı bilgilerini giren kişiler kendi elleri ile şifresini hacker'lar ile paylaşıyor.