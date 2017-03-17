Gökçebel: “Mücadelenin devamı için genel kuruldan güç alacağız”

Raif Uzkan

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)’ün 49. Olağan Genel Kurulu’nun açılış seremonisi sendika lokalinde yapıldı. Seçimli genel kurul ise yarın Atatürk Spor Salonu’nda toplanacak.

Sendika binasında bu akşam düzenlenen seremoniye, bazı siyasi partilerin ve sendikaların yetkilileri, yerli ve yabancı öğretmen sendikaları ile OYAK Bank temsilcileri katıldı.

Sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Sendika Başkanı Tahir Gökçebel, öğretmenler yanında sağlık ve çevre dahil her konuda önemli sorunlar bulunduğunu kaydetti.

Kamusal hizmetlerin ticari mala dönüştürülüp öğretmenin değersizleştirildiğini kaydeden Gökçebel, eğitimin de sağlığın da ulaşılabilir ve parasız olması gerektiğini belirtti.

Gökçebel, her yıl okullar için “kaynak yok” dendiğini, hademe, öğretmen, okul, bütçe olmamasına rağmen ülkede okullar yerine camilerin açıldığını söyledi ve eğitimin içi boşaltılırken gericiliğin, yobazlığın öne çıkarılarak halkın kültürel boşluğa itilmeye çalışıldığını savundu.

KTOEÖS’ün çıktığı her yolda hedefleri olduğunu kaydeden Gökçebel, KTOEÖS’ün hedeflerine yürürken kararlılık ve stratejiyle hareket ettiğini, “Göç Yasası” içindeki herhangi bir maddeyi mücadelesiyle değiştirebilen ender sendikalardan olduğunu söyledi. Dil tahsisatı ve barem açılımlarının bu mücadeleyle kazanıldığını anlatan Gökçebel, umutsuzluğun tavan yaptığı bir dönemden geçilmesine rağmen, umutları yüksek tutmanın ve dayanışmayı artırmanın önemine işaret etti.

Gökçebel, örgütlü, bilinçli ve kararlı mücadeleyi sürdürmek için 49. olağan genel kuruldan güç alacaklarını ekledi.

Gökçebel’in konuşmasının ardından Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ve Alman Eğitim Sendikası’nın genel kurula gönderdiği mesajlar okundu ve konuk konuşmacıların konuşmaları gerçekleşti.

Konuşmalardan sonra kokteyle geçildi.