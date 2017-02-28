Gökçek: "FETÖ, subaylarına yeni bir darbe talimatı verdi"

Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 18.45’te sona erdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yeni iddialar ortaya attı.

“Şimdi size bomba gibi bir haberim var. Duyduğunuzda şok olacaksınız” diye yazan Gökçek, yeni bir darbe planı yapıldığını iddia etti.

“Tankla topla bundan böyle darbe yapamayacağını anlayan FETÖ’cülerin suikastlarla yola devam edeceğini söylemiştik. Bu konuda değişik çabaların olduğu, ancak devlet erkanının iyi korunması dolayısıyla amaçlarına ulaşamadıkları biliniyor” diyen Gökçek, FETÖ’nün, FETÖ’cü subaylara, özellikle AK Parti'ye karşı olan bazı subaylarla işbirliği yapmalarını ve yeni bir anlayışla 'tanksız topsuz bir infaz darbesi' gerçekleştirmelerini talimat olarak verdiğini kaydetti.

Gökçek, “Olay şöyle gerçekleştirilecekmiş; herkes gece yarısı uykuda iken, saat 04-05 sıralarında Ankara ve İstanbul’da 20 ayrı noktaya, diğer vilayetlerde 2-3 noktaya,100-200 askerle ani baskın yapılacak ve hedef kişiler infaz edilecek. Bu suretle halkla karşı karşıya gelmeden mesele halledilecekmiş. Ey darbeciler sizi takip ediyoruz ve bütün tezgahlarınızı öğreniyoruz” iddiasını ortaya attı.



"Biz sizi gece yarısı operasyonunuzda da bekliyoruz. Gelin ki bu millet size gene dersinizi versin…Gene hezimete uğrayacaksınız. FETÖ’cülerde amaç referandumdan önce son çıkışı yapmak. Çünkü referandumdan evet çıkmasını kendilerinin kesin sonu olarak görüyorlar" diyen Gökçek, “Türk ordusunun şerefli subay ve astsubaylarına çağrıda bulunuyorum, darbecileri ihbar edin ki temizlik daha çabuk olsun” ifadelerini kullandı. Türk ordusunun şerefli subay ve astsubaylarına çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.