Lefkoşa19 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Zayıflamak için yerken iki kere düşünün
  • Gece sık uyananlar dikkat!
  • Çocukta göz tembelliğine dikkat
  • 40 yaşın üzerindeyseniz dikkat
  • Bu 7 davranış böbreklerinizi bitiriyor
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Göktepe’nin ölüm sebebinin, kalp krizi olduğu açıklandı
Göktepe’nin ölüm sebebinin, kalp krizi olduğu açıklandı

Göktepe’nin ölüm sebebinin, kalp krizi olduğu açıklandı

Güzelyurt’ta dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 38 yaşındaki Tamay Göktepe’nin ölüm sebebinin, “kalp yetmezliğine bağlı gelişen kalp krizi” olduğu bildirildi.

A+A-

Güzelyurt’ta dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 38 yaşındaki Tamay Göktepe’nin ölüm sebebinin, “kalp yetmezliğine bağlı gelişen kalp krizi” olduğu bildirildi.

Göktepe, dün evinde aniden rahatsızlanarak önce Cengiz Topel Hastanesine ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu  Devlet Hastanesine ambulans ile sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Göktepe’nin cesedi üzerinde, bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin  “kalp yetmezliğine bağlı gelişen kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.