Göktepe’nin ölüm sebebinin, kalp krizi olduğu açıklandı

Güzelyurt’ta dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 38 yaşındaki Tamay Göktepe’nin ölüm sebebinin, “kalp yetmezliğine bağlı gelişen kalp krizi” olduğu bildirildi.

Göktepe, dün evinde aniden rahatsızlanarak önce Cengiz Topel Hastanesine ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine ambulans ile sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Göktepe’nin cesedi üzerinde, bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp yetmezliğine bağlı gelişen kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.