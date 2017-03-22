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Gönüllü ifade verdiler

Gönüllü ifade verdiler

Hafta sonu Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken uyuşturucu madde ile yakalanan Ahmet Polat ve Onur Madak aleyhindeki soruşturma tamamlandı

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Devrim Demir

Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmak istedikleri esnada detektör köpeğe takılan ve üzerlerinde yapılan aramada toplam 7 gram hintkeneviri ile yakalanan Ahmet Polat ve Onur Madak aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhlerinde alınan tutukluluk süresi dolan zanlılar, dün teminat talebiyle çıkarıldıkları mahkemede yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışları yasaklanarak, ikişer bin TL nakdi teminat yatırıp serbest bırakılmalarına emir verildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlılar Ahmet Polat ve Onur Madak’ın uyuşturucu “İthal” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anımsattı.

Polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlılar aleyhinde alınan 2’şer günlük tutukluluk süresinde gerekli ifadelerin alınarak, her iki zanlının da gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiklerini kaydetti.

Bayram, zanlıların davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.

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