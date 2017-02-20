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“Gönyeli Alt Geçit Projesi”nin yapımına yarın başlanacak

“Gönyeli Alt Geçit Projesi”nin yapımına yarın başlanacak

Gönyeli Belediyesi, Gönyeli – Güzelyurt yolu üzerinde Vedat Benzin İstasyonu mevkiinde “Gönyeli Alt Geçit Projesi” yapımına yarın başlanacağını bildirdi.

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Gönyeli Belediyesi, Gönyeli – Güzelyurt yolu üzerinde Vedat Benzin İstasyonu mevkiinde “Gönyeli Alt Geçit Projesi” yapımına yarın başlanacağını bildirdi.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ihale süresi boyunca yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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