Gönyeli Belediyesi kadınlar için kokteyl düzenledi

Gönyeli Belediyesi, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dolayısıyla kokteyl düzenledi.

“Gönyeli’ye emek vermiş kadınların” katıldığı kokteyl Sosyal Aktivite Merkezi’nde yer aldı.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de kokteyle katılarak bir konuşma yaptı.

BENLİ: “ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜNE İHTİYAÇ DUYULUYOR”

Benli, ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi ve kadına yönelik şiddetin tümüyle ortadan kalkması için zihniyet dönüşümüne ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kadınların hala hak ettikleri etkinliğe sahip olmadıklarını kaydeden Benli, sosyal ve politik anlamda kadınların yaşamın her alanına etkin katılımını arzuladıklarını belirtti. Beni, “Yerel yönetimler başta olmak üzere tüm yönetim noktalarına kadınların çok daha etkin katılımı kaçınılmazdır” dedi.

“HAKLAR GELİŞMELİ”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, kadınların ekonomik, sosyal ve yasal haklarının geliştirilmesine çok büyük önem verdiklerini kaydederek, “Umarımız, bu anlamda farkındalık yaratması hedeflenen böylesi günlere dahi ihtiyaç duyulmayan bir dünyada yaşarız” diye konuştu.

İŞGÜVEN: “KADINLAR ÖN SAFHADA YER ALMALI”

Gönyeli Belediyesi’nin ilk kadın meclis üyesi Fatma İşgüven ise yaptığı kısa konuşmada, 1986 yılında Gönyeli’de ilk kadın meclis üyesi olarak seçildiğini ve bu görevi 4 yıl boyunca onurla yürüttüğünü anlattı.

Kadınların her zaman ön safhalarda yer alması gerektiğini belirten İşgüven, bu yönde daha etkin çalışılmasının önemine dikkat çekti.