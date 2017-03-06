Gönyeli Belediyesi, restoranlar için oto park zorunluluğu getirdi

Gönyeli Belediyesi, restoran ve benzeri işyerlerine işletme izni verilmesi için “oto park” zorunluluğu kuralını uyguladığını duyurdu.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bir gazetenin Gönyeli Belediyesi’ni suçlayan, “ayrımcılık odaklı” yayınlarının son derece üzücü olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Gönyeli Belediyesi’nin tüm kararlarında, kişiler ya da kurumlar arasında herhangi bir ayrımcılık yapmaksızın yasa, tüzük ve kriterlerini uygulama hassasiyeti içerisinde olduğu kaydedildi.

Bu zorunluluğun Belediye İşletme Tüzüğü ve İmar Yasası'nın bir gereği olduğuna işaret edilen açıklamada, bu hassasiyetin kentin güveni, huzuru ve düzeni için son derece önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ancak, lokanta, kafe, restoran vb. işletmeler tarafından sadece ‘paket servis’ hizmeti verileceği taahhüdüyle başvuru yapılması ve verilecek hizmetin de bununla sınırlı olması durumunda, oto park şartı aranmaksızın gerekli işletme izni verilmektedir.

Gönyeli Belediyesi, kentte trafik kaosuna sebep vermemek ve yol güvenliği için bu yöndeki hassasiyetini sürdürecektir.”