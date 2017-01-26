Gönyeli’de araç yangını
Gönyeli’de Ecevit Sokak üzerinde Gerçek Apartmanın önünde park halinde bulunan Cengiz Deniz’e ait GT 533 plakalı salon araç, motor kısmında bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu ateş aldı.
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Gönyeli’de Ecevit Sokak üzerinde Gerçek Apartmanın önünde park halinde bulunan Cengiz Deniz’e ait GT 533 plakalı salon araç, motor kısmında bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu ateş aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında aracın motor bölümü ve ön kaputu tamamen yandı.
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