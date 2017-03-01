Gönyeli’de bölge kadınlarına yönelik seminer düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğiyle organize edilen, “Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitim Projesi” çalışmaları kapsamında Gönyeli Köy Kadın Kursuna katılan kadınlara kanser hakkında seminer verildi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, başta “Meme ve Rahim Ağzı Kanserleri” olmak üzere erken tanısı ve korunulabilmesi mümkün diğer kanseri türleri hakkında sunum yaptı.

KHYD’den yapılan açıklamaya göre, seminerde kanser hastalığında erken tanının önemi vurgulanarak, kanser türlerinde hangi tür şikâyetlere dikkat edilmesi gerektiği, bilimin en son önerileriyle erken tanınabilir kanser türlerinde hangi erken tanı yöntemlerinin uygulanması gerekliliği konularında bilgiler verildi.

Seminerler 8 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da Tatlısu’da, saat 16.30’da ise Girne’de Lord’s Palace Hotel; 10 Mart Cuma günü Cihangir-Düzova İlkokulu’nda sürecek.