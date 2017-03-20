Gönyeli’de hünerler sergilenecek

Gönyeli Sosyal Aktiviteler Merkezi’nde seramik kursları, eserlerin sergilenmesi ile taçlanacak; çamurla bütünleşen, hayallerini estetik bir düşünceyle somutlaştıran kursiyerler, şimdi eserlerini sergilemenin heyecanını yaşıyor.

Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktiviteler Merkezi (SAM) resimden müziğe, fotoğrafçılıktan tiyatroya pek çok alanda kentin sosyal yaşamına katkı sağlarken, eğitimler sonrasında ortaya çıkan üretimlerle de dikkat çekiyor.

Gönyeli SAM’da seramik kursları meyvesini verdi. Eğitmenleri gözetiminde seramik sanatını öğrenen, çamurla bütünleşen, hayallerini estetik bir düşünceyle somutlaştıran kursiyerler, şimdi eserlerini sergilemenin heyecanı içerisinde olacak.

Kursiyerler, kurslarda yapmış oldukları seramikleri 21 Mart 2017, Salı günü yer alacak sergide sanatseverlere ve sevdiklerine sunacak.

Sihirli Eller Seramik Sergisi 21 Mart’ta

Eğitmen Semral Öztan yönetiminde bir süredir devam eden çalışmalar ile kursiyerler hem zanaatla ilgili yeni beceriler öğrenirken hem de sanatsal eğitim alıyor.

Sihirli Eller Seramik Serginin açılışı 21 Mart Salı günü saat 18:30’da Sosyal Aktivite Merkezi’nde yapılacak.

Arman Ratip Konser Verecek

Sergi açılışı öncesinde saat 18:00’de ülkenin önemli sanatçılarından Arman Ratip piyano dinletisi sunacak. Ardından ise Sihirli Eller Seramik Sergisi’nin açılışı yapılacak. Ayrıca, 19.00’da ise Gönyeli Sam Keman Kursiyeleri eğitmenleri Gülseren Palaz eşliğinde Keman dinletisi sunacak.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada kokteyl eşliğinde yapılacak etkinliklere tüm halkın davetli olduğu ifade edildi.