Google, 7 yaşındaki kızın iş başvurusunu cevapladı!

Küçük yaştaki çocukların samimi iş tekliflerine cevap vererek basın tarafından takdir edilen işlere imza atan Google, şimdi de 7 yaşındaki bir kızın iş başvurusunu cevapladı. 7 yaşında olan Chloe Bridgewater, Google'da çalışıp hayalini gerçekleştirmek için geçtiğimiz günlerde Google'a mektup atmış Google'ın CEO'su Sundar Pichai de bu samimi iş teklifine kayıtsız kalamadı ve kızın mailini cevapladı.

Chloe Bridgewater mektubunda; bilgisayar ve robotlara ilgisi olduğunu ve Google için çalışmak istediğini belirtiyor.

Google'ın CEO'su Sundar Pichai ise bu maile kayıtsız kalamıyor ve şu şekilde bir cevap veriyor; "Merhaba, Chloe, mektubun için çok teşekkür ederim. Bilgisayar ve robotlara ilgi duymana çok sevindim. Gelecekte umarım teknoloji hakkında yeni bilgiler öğrenmeye devam edersin. Eğer sıkı bir şekilde çalışıp, okulunu bitirdikten sonra iş başvurunu almak için sabırsızlanıyorum."

Google'dan gelen maili internete servis eden Chloe Bridgewater'ın babası Andy Bridgewater, Google'ın bu hareketi için teşekkür ettiğini, bunun kızına bir özgüven aşıladığını belirtiyor.