Google'dan 'bedava internet' için önemli adım

Google, kırsal alanlarda ve gezegenin uzak bölgelerinde internete erişimi sağlamak üzere dev balonlarla kurmayı tasarladığı internet ağı için önemli bir sorunu aştığını duyurdu.

HAVA AKIMI KULLANILIYOR

Projeyi yürüten şirketin Google X araştırma departmanına bağlı çalışan "Project Loon" ekibi, makine öğrenme yöntemi sayesinde balonların hareketini belirleyen hava akımı sistemlerini tahmin edebilir hale geldiklerini bildirdi. Böylece balonların yerlerini daha kolay tespit edebileceklerini söyleyen araştırmacılar, tüm gezegeni balonlarla donatmak yerine belirli bölgelere odaklanabileceklerini belirtti.

​Az sayıda balonun belirli bir bölgede kümelenmesinin projenin maliyetini belirgin şekilde düşüreceğini vurgulayan Google X direktörü Astro Teller, "Artık yüzlerce balon kullanmak yerine belirli bölgelerde 10, 20 veya 30 balonla internet hizmeti sağlayabileceğiz." dedi.

Yerin yaklaşık 18 bin metre üzerinde, stratosferde seyreden balonları yükseltip alçaltarak, farklı hava akımları aracılığıyla hareketlerini yönlendirmeyi amaçlayan ekip, makine öğrenme logaritmaları sayesinde hava akımlarını yeterli kesinlikte tahmin edip balonları belirli bir bölgede uzun süre tutabilmenin yolunu bulduğunu ileri sürdü.

Google, balon projesiyle dünya genelinde internete erişimi olmayan dört milyon insana ve özellikle de erişimi zor coğrafyalara internet erişimi sağlamayı amaçlıyor.