Görenler peruk sanıyor ama gerçek

Saçlarının uzunluğu ve gürlüğüyle dikkat çeken Theo bebeğin videosu izlenme rekorları kırdı.

Adriana adında Amerikalı bir anne, 7 aylık upuzun ve gür saçlı bir bebeğe sahip. Saçlarının uzunluğu ve gürlüğüyle görenleri şaşkına çeviren oğlu Theo'nun videosunu Ellen Tube'a koymasıyla kısa zamanda 50 milyondan daha fazla izlenildi.

Bebeğin saçları o kadar uzun ki insanlar Adriana'yı oğluna peruk taktırdığı gerekçesiyle suçlayabiliyor. Adriana, "Her ay Theo'nun bir resmini Facebook'ta paylaşıyorum. Herkes saçlarının döküleceğini düşünüyor fakat bu zamana kadar hiç dökülmedi. Aksine daha da uzuyor ve gürleşiyor." dedi.