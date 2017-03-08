Goril Harambe'ye benzeyen cips 100 bin dolara satıldı!

Geçtiğimiz gün eBay üzerinden açık arttırmaya çıkan bir mısır cipsi neredeyse 100 bin dolara alıcı buldu.

Geçtiğimiz gün bir eBay kullanıcısı paketten çıkan bir cipsi, 11 dolar üzerinden satışa çıkarttı. Cipsin tek özelliği kesiminin goril Harambe'ye çok benzemesiydi.

7 Şubat'ta teklifler kapandığında gorile benzeyen cips kendine 100 bin dolardan alıcı bulmayı başardı. Gorilla Hot Cheetos - RARE olarak listelenen ürün 132 teklif almıştı.

Ayrıca 100 bin dolara alıcı bulan bu cipsin çıktığı paketin ise 2.5 dolardan satıldı.