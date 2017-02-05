Goya ödülleri sahiplerini buldu

İspanyol sinemasının en önemli ödülleri "Goya"lar, Madrid'teki gala töreninde sahiplerini buldu.

İspanya Sinema Akademisi tarafından bu yıl 31'incisi verilen Goya ödüllerinde, gecenin yıldızları "En İyi Film" ödülünü alan "Tarde para la ira" ile "En İyi Yönetmen" dahil toplam 9 dalda ödül kazanan "Un monstrou viene a verme" adlı filmler oldu.

Gecede, "Goya Onur Ödülü"ne ise 65 yaşındaki İspanyol aktris ve şarkıcı Ana Belen layık görüldü. Sinema kariyeri boyunca 30'dan fazla filmde rol alan Ana Belen, 1994 yılında çekilen "Türk tutkusu" (La Pasion Turca) adlı filmle de önemli başarı elde etmişti.

Gala gecesinde, Cannes Film Festivali'nde jüri başkanı seçilen tanınmış İspanyol yönetmen Pedro Almodovar ve aktris Penelope Cruz öne çıkan isimler oldu. Siyaset dünyasından ise Eğitim, Kültür ve Spor Bakanı Inigo Mendez de Vigo, radikal sol görüşlü siyasi parti Podemos'un lideri Pablo Iglesias, liberal görüşlü Ciudadanos Partisi'nin lideri Albert Rivera ve komünist Birleşik Sol (IU) Partisi'nin lideri Alberto Garzon galaya katılarak sinema sektörüne destek verdi.

Galada sunuculuğu üstlenen aktör Dani Rovira'nın, özellikle kadınların toplumdaki rolünün artırılmasına vurgu yapan konuşmaları dikkati çekti. İspanya Sinema Akademisi Başkan Yardımcısı Mariano Barroso ise 2016 yılında İspanyol devletinin bütçesinde sinemaya ayrılan payın 77 milyon Euro olduğunu belirterek, yüzde 21 olan sinemadaki katma değer vergisi ile devletin 28 milyon Euroyu geri almasını eleştirdi.

Öte yandan, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un hafta verdiği bir röportajda "Goya'ya aday olan hiçbir filmi izleyemedim. Maalesef sinemaya gidemiyorum, roman okuyorum" şeklindeki ifadesi, gala gecesinde gündeme getirilen konulardan biri oldu. İspanyol sinema sanatçılarının birçoğu kırmızı halıda gazetecilere yaptıkları açıklamalarda, Rajoy'u sinemaya davet etti.

31. Goya ödüllerini kazanan yapıtlardan bazıları şöyle:

En İyi Film: Tarde para la ira (Raul Arevalo)

En İyi Yönetmen: Juan Antonio Bayona (Un monstrou viene a verme)

En İyi Kadın Oyuncu: Emma Suarez (Julieta)

En İyi Erkek Oyuncu: Roberto Alamo (Que dios nos perdone)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Manolo Solo (Tarde para la ira)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Emma Suarez (La Proxima Piel)

Gelecek Vadeden En iyi Erkek Oyuncu: Carlos Santos (El Hombe de las mil caras)

Gelecek Vadeden En İyi Kadın Oyuncu: Anna Castillo (El Ulivo)

En İyi Orijinal Senaryo: David Pulido ve Raul Arevalo (Tarde para la ira)

En İyi Uyarlama Senaryo: Alberto Rodriguez ve Rafael Cobos (El hombre de las mil caras)

En İyi Avrupa Filmi: Elle (Paul Verhoeven/Hollanda)

En İyi Latin Amerika Filmi: El Ciudadano Ilustre (Arjantin)

En İyi Sanat Yönetmeni: Eugenio Caballero (Un monstrou viene a verme)

En İyi Montaj: Bernat Vilaplana ve Jaume Marti (Un monstrou viene a verme)

En İyi Belgesel Filmi: Fragil Equilibrio (Giullermo Garcia Lopez)

En İyi Orijinal Müzik: Fernando Velazquez (Un monstrou viene a verme)

En İyi Ses: Oriol Tarrago ve Peter Glossop (Un monstrou viene a verme)

En İyi Özel Efekt: Pau Costa ve Felix Berges (Un monstrou viene a verme)

En İyi Animasyon Filmi: Psiconautas, Los ninos olvidados

En İyi Kısa Film: Timecode (Juanjo Gimenez Pena)

Goya Onur Ödülü: Ana Belen