Göz çukuru kırığı nasıl tedavi edilir?

Travma, göz küresine doğru yumruk, tenis veya futbol topu ya da dirsek çarpması gibi durumlardan sonra orbita (göz çukuru) içi basıncın ani artışı sonucunda, göz çukuru alt veya iç duvarında çökme tarzında kırık oluşabiliyor.

Göz çukuru kırığının, yüzün orta kısmına denk gelen yüz kırıklarıyla veya tek başına olabildiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kadircan Keskinbora, orbita kırığına zamanında müdahalenin önemine dikkat çekti.

Dr. Keskinbora, "Orbita duvarlarında oluşan kırıklara blow-out kırık denir. Kırık hatlarına gözü hareket ettiren göz dışı kaslar da sıkışabilir, göz hareketlerinde kısıtlılık oluşur, bazı bakış yönlerinde çift görme (diplopi) oluşabilir, bir göz diğerine göre daha aşağıda, yukarıda veya daha küçük görünebilir. Böyle haller açısından uyanık olmak ve göz hastalıkları uzmanına başvurmak gerekir” dedi.

AMELİYAT SONRASI HASTA NELERE DİKKAT ETMELİ?

Tanının, muayene, BT ve MR bulguları ile konduğunu belirten Keskinbora, orbita kırıklarında uygulanan tedavi hakkında ise şunları söyledi:



“Travmadan dolayı oluşan ödem ve kanama geçtikten sonra erken dönemde cerrahi olarak düzeltilmesi gerekir. Büyük bir kırık boşluğu varsa bunun onarılması uygundur. Hastanın durumu, olayın ağırlığına göre 1,5 ile 4 saat arası değişebilen ameliyat, genel anestezi altında yapılır.”

Ameliyattan sonra ve ilk günlerde ödem ile mücadelenin önemli olduğunu dile getiren Prof. Keskinbora, hastanın ilaçların düzenli kullanmasının ve istirahat etmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.