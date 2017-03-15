Gözenler’den refüj ve yol kenarı temizliği konusunda açıklama

Değirmenlik Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Gülsüm Gözenler, çevre sorunlarına köklü çözüm bulunması ve bunların hayata geçirilmesi için tüm kesimlere “birlikte çalışma” çağrısı yaptı

Yazılı açıklamayla çevre konusunu değerlendiren Gözenler, “En önemlisi eğitimi kapsayan gerçekçi çevre politikası oluşturmak” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Çevre Koruma ve Çevre Temizliği Projesi kapsamında belediyelerin de katılımıyla “Temiz Düşün” etkinliği yapıldığını ve bu kapsamda refüj ve yol kenarlarının temizlenmesi için girişim başlatıldığını söyleyen Gözenler, etkinliği ‘fotoğrafın bütününe dokunmadığı sürece popülizmin ve yerlere çöp atmayın çevreciliğinin ötesine gidemeyecek iyi niyetli girişimler’ şeklinde değerlendirdi.

Çevre katliamları konusunda yerel yönetimler dahil devletin kurumlarının etkili önlem almadığını da savunan Gülsüm Gözenler, “Sivil toplumda da yeteri kadar duyarlılık oluşamadı. Fotoğrafın bütününe yönelik köklü çözümler üretilmiyor. Çevre politikası oluşturulmasına yönelik vizyon yok” dedi.