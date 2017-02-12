Gözler Cumhurbaşkanlığı’nda

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Kayıp Şahıslar Komitesi’nde 10 yıldır hizmet veren Kıbrıslı Türk Uzman Klinik Psikolog Zühre Akmanlar’ın sözleşmesi uzatılmadı.

Akmanlar, konuyu Cumhurbaşkanlığı’na taşıdı. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Akmanlar’ın sözleşmesinin uzatılmaması yönünde ortada bir komite kararı bulunmadığını açıkladı.

Uzman Klinik Psikolog Zühre Akmanlar, Kayıp Şahıslar Komitesi’nde iki uzman psikologdan biri olarak görev yapıyordu.

Akmanlar’ın, 1 Şubat 2017 tarihinden beri komitedeki faaliyetlerinden durduruldu. Komite üyesi diğer psikolog ise “doğum izni” hakkını kullanıyor.

Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmalarını 1 Şubat 2017 tarihinden beri psikologsuz yürütüyor.

Yetki Cumhurbaşkanlığı’nda

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’ndan yapılan açıklamada, Kıbrıslı Türk Uzman Psikolog Zühre Akmanlar’ın sözleşmesinin Komite üyesi Gülden Plümer Küçük tarafından ve kişisel nedenlerle uzatılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, komite üyelerinin sözleşmelerinin yenilenip yenilenmemesi yönündeki kararın Cumhurbaşkanlığı yetkisinde olduğu belirtildi.

KTAMS, açıklamasında Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama beklediklerini ifade etti, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

Komite Başkanı sessizliğini koruyor

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük, hakkındaki iddialara karşı tepkisiz kaldı.

Havadis’in görüşüne başvurduğu Gülden Plümer Küçük, işten durdurma ve istihdamların haber değeri taşımadığını savundu, bu konuda açıklama yapma gereği duymadığını kaydetti.

Akmanlar: Bütçe yetersizliği bahane

Uzman Klinik Psikolog Zühre Akmanlar, Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki görevine Ağustos 2007’de başladığını 31 Ocak 2017 tarihinde “Bütçe yetersizliği” gerekçesi ile durdurulduğunu kaydetti.

Ancak görevinden durdurulmasının esas nedenin “Tamamen kişisel” olduğunu belirten Akmanlar, ortada bir komite kararı olmadığını bunun komitenin Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük’ün kişisel nedenlerden ötürü almış olduğu bir karar olduğunu dile getirdi.

Zühre Akmanlar şunları söyledi: “Komitenin Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük, 31 Ocak 2017 tarihinde beni odasına çağırdı, yıllık sözleşmelerin yenileneceğini ama benim sözleşmemin uzatılmayacağını, iş bulabilmem için ancak 31 Mart 2017 tarihine kadar uzatılacağını söyledi. ‘Çünkü bütçe yetersiz, seni durduruyoruz, yerine arkeolog istihdam edeceğiz’ dedi. Ama bu yıl büyük bir popülasyona bu yıl yüzde 10 maaş artışı yapılırken bazı kişilerin maaşlarına 1000-1500 TL net artış oldu. Şaşırdım ve sözleşmeyi imzalayıp imzalamamak için düşünmek istediğimi söyledim. Bana 1 saat süre tanıdı. Oradan çıktım Cumhurbaşkanlığı Müsteşarına gittim. Sayın Cumhurbaşkanı’na iletilmek üzere durumu anlatan bir dilekçe yazdım. Halen cevap bekliyorum.”

“Komite kararı yok”

Zühre Akmanlar, durumu Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’na (KTAMS) da bildirdiğini belirterek KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan’ın konuyu komite üyesi Gülden Plümer Küçük ile görüştüğünü anlattı.

Görüşmeye Cumhurbaşkanlığı’ndan bir hukukçunun da katıldığını söyleyen Akmanlar, şunları söyledi: “Gülden Hanım, Ahmet Bey’e istediğini alıp istediğini atacağını söylemiş. Görüşme bittikten sonra Gülden Hanım beni yeniden yanına çağırdı ve ‘madem bugün oldu sözleşmeni imzalamadın su saatten sonra komiteye gelme, durduruldun, anahtarı bırak, komitemden çık’ dedi. Ben bu kararın kişisel çıkarlar neticesinde verildiğini düşünüyorum ve bu kararın bir komite kararı olmadığını düşünüyorum. Gülden Hanım’ın bana bütçe yetersizliği gerekçesini sundu, Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu gerekçe ise “performans değerlendirmesinde hakkımda olumsuz rapor tutulduğu yönünde. Ancak hiç böyle bir değerlendirme olmadı ve benim performans değerlendirmemi Gülden Hanım yapamaz ve Cumhurbaşkanlığı’na yazdığı yazıda benim komite kararı ile durdurulduğumu söylemiş. Bu da Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk ve Birleşmiş üyelerin ortak verdiği karar demektir ancak BM üyesinin ve Kıbrıslı Rum üyenin bu karardan haberi yok.”

“Yasal süreci başlatacağım”

Zühre Akmanlar, halen Cumhurbaşkanlığı’ndan cevap beklediğini belirterek birkaç gün içerisinde cevap gelmemesi halinde avukatı ile birlikte yasal işlemleri başlatacağını belirtti.

Akmanlar, “Hakkımda karar verecek olan makam Cumhurbaşkanlığıdır. Şuanda Gülden Hanım beni durdurduğunu söyledi ve elimde yenilenmiş bir sözleşme yok. Ancak durdurulduğuma dair bir yazı da yok. Günlerdir komiteye gitmiyorum, ortada bir komite kararı da yok. Dolayısıyla birkaç gün daha Cumhurbaşkanlığı’ndan cevap bekleyeceğim. Cevap alamazsam yasal süreci başlatacağım” diye konuştu.

Bengihan: Asıl neden kişisel sebepler

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Güven Bengihan, Uzman Klinik Psikolog Zühre Akmanlar’ın komiteden durdurulma nedeninin “kişisel sorunlar” olduğunu belirterek Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bir makamda bunun yaşanmasının oldukça üzücü olduğunu kaydetti.

Bengihan, “Kayıp Şahıslar Komitesi’nde 10 yıldır hizmet veren bir üyenin farklı gerekçeler gösterilerek sözleşmesinin yenilenmeyeceğini öğrendik. Bu olay bizim açımızdan ciddi önem arz etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı kararlarını alırken ‘Ben kararlarımı Kıbrıs Türk toplumunun geleceği ve menfaatleri doğrultusunda ve vicdanıma sığınarak alırım’ demiştir. Cumhurbaşkanının bu kadar hassas olduğu, komitenin işlerinin de bir o kadar çok hassas olduğu bu dönemde 10 yıl komitede hizmet veren bir üyenin makul bir gerekçe göstermeden sözleşmesinin uzatılmaması ve ‘eğer isterse doğum izninde bulunan arkadaşı gelinceye kadar sözleşmesinin 3 aylık yapılabileceğinin söylenmesi etik dışı bir durumdur” diye konuştu.

Akmanlar’ın sözleşmesinin uzatılmamasının asıl nedeninin komite üyeleri arasında yaşanan kişisel problemler olduğunu kaydeden Bengihan, şunları söyledi: “Asıl neden Akmanlar’ın Kıbrıslı Türk üye Gülden Plümer Küçük ve asistanı ile kişisel yaşamış oldukları bir takım sıkıntılardır ancak bu sıkıntılar gizlenerek bütçe yetersizliği gerekçesi sunuldu. Sayın Gülden Plümer Küçük, sendikamıza sunduğu gerekçede ise artık iki psikologa ihtiyacı kalmadığını, arkeolog ihtiyacı oldukları için Akmanlar’ın işine son verdiklerini kaydetti. Bizlere bunun bir komite kararı olduğunu belirtti. Ancak ortada ne bize sunulan ne de Akmanlar’a verilen bir komite kararı bulunmamaktadır.”

“Hiçbir vicdana sığmaz”

Güven Bengihan, Zühre Akmanlar’ın durdurulmasına yönelik ortada bir komite kararı olması gerektiğine işaret ederek bu komite kararını Cumhurbaşkanlığı’ndan talep ettiklerini ancak Cumhurbaşkanlığı Müsteşarından ‘Biz de komite kararını görmedik. Gülden Plümer Küçük’ten bu durum ile ilgili rapor bekliyoruz’ diye yanıt aldıklarını söyledi.

Bengihan, Akmanlar’a yapılanın hiçbir vicdana sığmadığını belirterek, kişisel nedenlerden ötürü bir çalışanın çalışma hayatından koparılmasının ise çalışma hayatı ahlakı ve ilkeleri ile de örtüşmediğini söyledi.

“Yetki Cumhurbaşkanlığı’nın”

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Kıbrıslı Türk üyeler ile sözleşme yapma ve imzalama yetkisinin Cumhurbaşkanlığı’nda olduğunu belirterek Cumhurbaşkanlığı’nı olaya taraf olmaya çağırdıklarını söyledi.

Bu konunun takipçisi olacaklarını da dile getiren Bengihan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın konuya gerekli duyarlılığı göstermesini talep ederiz” dedi.

Güven Bengihan, “Çalışanın ekmeği ile oynanması Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bir makamda hiç görmek istemediğimiz bir örnektir” dedi ve ilgili komite kararının bir an önce taraflarına iletilmesini istedi.

Gülden Plümer Küçük: Açıklama yapma gereği duymuyorum

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük, işten durdurma ve istihdamların haber değeri taşımadığına vurgu yaparak bu konuda açıklama yapma gereği duymadığını kaydetti.

Gülden Plümer Küçük, “İşten durdurma ve işe alımları konusu neden gazetede yer alması gerekir ki, bence bu konular gazetelik konular değildir. Dolayısıyla bu hususta açıklama yapma gereği duymuyorum” dedi.

Gülden Plümer Küçük, Havadis’in “Konuya ilişkin KTAMS’ın da açıklamaları var. Bu sebepten size söz hakkı doğmaktadır” söylemine cevaben ise “Sendikanın açıklamalarını henüz görmedim. Gördüğümde eğer gerek duyarsam bir açıklama yaparım” diye yanıt verdi.