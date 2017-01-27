Gözlerinden öperek tedavi ediyor

Nana Hava olarak bilinen Bosnalı yaşlı kadın insanların göz bebeklerini öperek iyileştirdiğini iddia ederek yeni işini kurdu. Göz hastası olan insanların gözbebeklerini dili ile yalayarak temizlediğini iddia ediyor

80 yaşındaki kadın ağzını alkolle temizledikten sonra insanların gözünde sıkışmış olan kurşun, demir, kömür, talaş ve cam parçalarını çıkarmak için dilini kullanıyor.

Nana Hava'ya gelen hastaların bir sandalyeye oturup göz kapaklarını açmaları tedavi için yapmaları gereken tek şey. Nana Hava Amerikalılardan Ruslara kadar birçok uluslardan 5000'in üzerinde kişinin iyileştiğini iddia ediyor. Yaşlı kadın, "Modern tıbbın yardım edemediği çok şey var. Hastaneden şişmiş gözlerle bana geldiler, onları temizledim ve lekeyi çıkardım.' dedi.

"ÇALIŞMAYANLARDAN PARA ALMIYORUM"

Yaşlı kadın, "Çalışmayan ve parası olmayanlar için tedaviyi (yalamayı) ücretlendirmiyorum, ancak hizmet ücretim normalde yaklaşık 10 Euro" diye konuştu.