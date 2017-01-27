  • UptownPark
  • "Her gün tartılmayın"
  • Diş fırçasını ıslatmayın
  • Sık sık bir şeyleri unutuyorsanız dikkat
  • Diş için havuç tüketin
  • Vücut enerjisini yükseltmenin yolları
  • Ateşinizi doğal yollarla düşürmek için ne yapabilirsiniz?
1
2
3
4
5
6
7

  1. WEB TV

  2. HABER

  3. Gözlerinden öperek tedavi ediyor

Gözlerinden öperek tedavi ediyor

Nana Hava olarak bilinen Bosnalı yaşlı kadın insanların göz bebeklerini öperek iyileştirdiğini iddia ederek yeni işini kurdu. Göz hastası olan insanların gözbebeklerini dili ile yalayarak temizlediğini iddia ediyor

80 yaşındaki kadın ağzını alkolle temizledikten sonra insanların gözünde sıkışmış olan kurşun, demir, kömür, talaş ve cam parçalarını çıkarmak için dilini kullanıyor.

Nana Hava'ya gelen hastaların bir sandalyeye oturup göz kapaklarını açmaları tedavi için yapmaları gereken tek şey. Nana Hava Amerikalılardan Ruslara kadar birçok uluslardan 5000'in üzerinde kişinin iyileştiğini iddia ediyor. Yaşlı kadın, "Modern tıbbın yardım edemediği çok şey var. Hastaneden şişmiş gözlerle bana geldiler, onları temizledim ve lekeyi çıkardım.' dedi.

"ÇALIŞMAYANLARDAN PARA ALMIYORUM"

Yaşlı kadın, "Çalışmayan ve parası olmayanlar için tedaviyi (yalamayı) ücretlendirmiyorum, ancak hizmet ücretim normalde yaklaşık 10 Euro" diye konuştu.

VİDEOYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Benzer Videolar
Rıdvan Dilmen, Arda Turan ve Murat Boz'dan 'evet' kampanyası
Rıdvan Dilmen, Arda Turan ve Murat Boz'dan 'evet' kampanyası
Klimalı ve televizyonlu otobüs durağı
Klimalı ve televizyonlu otobüs durağı
Reina katliamı Rakka'dan gelen bu video ile planlanmış!
Reina katliamı Rakka'dan gelen bu video ile planlanmış!
Yiğit Bulut: "Aksini hayal edenin alnını karışlarım"
Yiğit Bulut: "Aksini hayal edenin alnını karışlarım"
Gözleri olmadan yaşayan Japon Balığı
Gözleri olmadan yaşayan Japon Balığı
Dev timsah şoke etti!
Dev timsah şoke etti!
İşte Reina saldırganının yakalanma anı
İşte Reina saldırganının yakalanma anı
Akıncı: "Olumsuzluk beklemeden olumlu senaryoya yoğunlaşacağız"
Akıncı: "Olumsuzluk beklemeden olumlu senaryoya yoğunlaşacağız"
Anastasiades: "Türkiye tavır değiştirmezse çözüm istemediği anlamına gelir"
Anastasiades: "Türkiye tavır değiştirmezse çözüm istemediği anlamına gelir"
Tüfenkci ile Atun Ankara’da görüştü
Tüfenkci ile Atun Ankara’da görüştü