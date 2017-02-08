Osman Zorlu

Türkiye’den dağları, denizleri aşıp KKTC’ye gelen suyun köylere dağılımda sürekli sorunlar yaşanıyor. Bunların en ilginç olanı da Kumyalı’da meydana geldi…

Suyun köye ulaşımını sağlayan depodaki elektronik sayacın çalınması nedeniyle, buranın sakinleri 2 aylık bir zaman kaybına uğradı. Bu sürede köy halkı su alamadı. Sorunun giderilmesi üzerine köy halkına su dağıtımı başladıktan bir süre sonra, yaklaşık 10 gün önce bu kez deponun bulunduğu noktadaki solar sistemin kablosu çalındı. Kablo olmayınca su bağlantısı da kesildi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli yaşananlara isyan etti. Köye suyun ulaşımı için Su İşleri Dairesi’yle temasa geçtiklerini anlatan Sarıçizmeli, “Maalesef muhatap bulamıyoruz” diyerek yaşanılan traji komik süreci anlattı.

“Bizi Türkiye DSİ’ye yönlendirdiler ama…”

Başkan Sarıçizmeli, hırsızlık olayını polise aktardıklarını söyledi.

Köye bir an önce suyun verilmesi için Su İşleri Dairesi yetkilileriyle görüştüğünü anlatan Sarıçizmeli, “Daire yetkilileri çözüm için bizleri Türkiye Devlet Su İşlerine (DSİ) yönlendirdi. Burada da sorunumuzla ilgilenecek bir muhatap bulamadık” dedi.

Köy muhtarının sorun nedeniyle kendilerini suçladığını ifade eden Cemil Sarıçizmeli, bu konuda muhtara eleştiride bulundu.

Sarıçizmeli, suyun köye yeninde verilebilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

“Gözü dönmüş yaratıklar”

Başkan Cemil Sarıçimeli sosyal medya hesabından da konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu: “Gözü dönmüş, akıl yoksunu yaratık veya yaratıklar ikinci kez Kumyalı su pompaj sistemine zarar veriyor. Kumyalı halkı bir haftadan fazla susuz. Su İşleri Dairesi yetkisiz 'bir şey yapamıyoruz' modunda, topu sürekli saha dışına atmakla meşgul. İlgili bakanlık çabalıyor ama havanda su dövmekten ötesi yok. En ilginci muhtarımız gazete üzerinden halkı belediyeye karşı kışkırtmakla meşgul, iyi polis rolünde çok başarılı. Ve soru şu. Belediyenin ne gibi sorumluluğu var da yerine getirmiyor? Ne yapması gerekiyor ve yapmıyor? Niye bu belediye hiçbir sorumluluğu yokken suçlanıyor ama esas sorumlulara karşı bir kelime dahi sarf edilmiyor? Seviyoruz bu kör siyaseti arkadaşlar. Hedef şaşırtmayı bir o kadar daha çok seviyoruz. Ve sonuç olarak ne mi? İşimiz toplum olarak zor be arkadaşlar...”

Türkiye’den gelen suyun Kumyalı köyüne ulaşmasını sağlayan depodaki sistem kablosu çalındı, köy susuz kaldı