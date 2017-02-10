Gözünden hamam böceği çıktı

Hindistan'da geçtiğimiz salı günü burnunda karıncalanma şikayetiyle hastaneye başvuran 42 yaşındaki Selvi adlı kadının gözünün içinden canlı hamam böceği çıkarıldı.

Akşam gazetesinden Can Hakman'ın haberine göre her şey geçtiğimiz pazartesi günü gece yarısı başladı. Sağ burun deliğinde karıncalanma hisseden Selvi (42) adlı ev hizmetlisi önce grip olduğunu düşündü. Fakat dakikalar ilerledikçe beyninin içinde bir şeyin hareket ettiğini anladı. Bütün gece sabaha kadar uyuyamayan Selvi güneşin doğuşunu bekledi.

New Indian Express'e "Bu hissi tam olarak açıklayamayacağım ama bir böcek olduğuna emindim. Hareket ettiğinde gözlerimde yanma hissediyordum." şeklinde demeç veren Selvi, güneşin doğmasıyla Injambakkam'daki evinin hemen yanındaki kliniğe başvurdu. Fakat bir sonuç alamayınca bir başka hastaneye yöneldi. Burada nazal büyüme teşhisi koyulan Selvi sonuçtan tatmin olmayarak soluğu üçüncü bir hastanede aldı. Bu hastanede de duyduğu rahatsızlığın kendi vücuduna yabancılaşmasından kaynaklanabileceğini söyleyen doktorlar ayrıntılı tetkik önerip genç kadını bir başka hastaneye yönlendirdiler. Ve bu hastanede olanlar oldu. Selvi'nin dördüncü hastanesi olan Stanley Medical College'da yapılan göz taramasında doktorlar bir çift antenle karşılaştı.

Hastanenin Kulak Burun Boğaz Bölümü'nün başı olan M. N. Shankar, Times of India'ya "Yaşıyordu. Ve hiç dışarı çıkmak gibi bir niyeti yoktu. Kafatasının çeperinde, gözlerin arasında, beyne yakın bir yerde duruyordu. Oldukça olgun, etli bir hamam böceğiydi." açıklamasında bulundu.