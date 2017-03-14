Nadire Bahadi

Mağusa’da üniversite içinde faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunun 263 numaralı odasında 22 Kasım 2015 tarihinde 19 yaşındaki oda arkadaşı Tevfik Uzunoluk’u 23 kez bıçaklayıp boğazını keserek hunharca öldüren sanık Tevfik Utku Polat, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edildi.

İddia Makamı sanık aleyhindeki “Tasarlayarak adam öldürme” davasını geri çekti, Tevfik Utku Polat itham edildiği “Adam öldürme”, “Ciddi darp” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” davalarını kabul etti.

İddia Makamı adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz olayı mahkemeye aktardı.

İdddia Makamı tarafından mahkemeye 49 emare sunuldu.

Olguların aktarılmasının ardından mahkeme, sanık avukatı İbrahim Demirtaş’ın hafifletici nedenleri sunmasına olanak sağlamak için davayı 20 Mart tarihine erteledi.

Dismorfik bozukluğu ve ozisik ritim bozukluğu tedavisi görüyordu

İddia Makamı adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, meselenin olgularını mahkemeye aktardı.

Sanığın Türkiye’de 19 Kasım 2013 tarihinde vücut dismorfik bozukluğu ve ozisik ritim bozukluğu ön tanısı ile tedavi görmeye başladığını belirten İldeniz, sanığın tedavisinin devamı için devamı için 19 Ocak 2015 tarihinde DAÜ Sağlık Merkezinde Dr. Mehmet Yağlı tarafından kontrol edilmeye başlandığını kaydetti.

Doktor Yağlı’nın, sanık Polat’a kullanması için ilaç verdiğini kaydeden Savcı İldeniz, sanık Polat’ın, 23 Ocak 2015 tarihinde, doktor tarafından verilen ilaçları düzenli kullanmadığı gerekçesi ile sanığın babası huzurunda ilaçları düzenli kullanacağına dair kağıt imzaladığını kaydetti.

Sanık Polat’ın, tedavisi ise 24 Haziran 2015 tarihinde tedavi görüşmelerine gitmediği için sona erdi. Temin edilen doktor raporlarında ise sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

Gözünü kırpmadan öldürdü

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, mahkemeye adım adım cinayeti aktardı.

22 Kasım tarihinde sanığın marketten satın aldığı 2 adet bıçakla 263 numaralı yurt odasına geri döndüğünü belirten İldeniz, sanığın oda arkadaşı Tevfik Uzunoluk ile tartışmaya başladığını anlattı.

İldeniz sanık Polat’ın, tartışma esnasında önce Uzunoluk’un boğazını sıkıp yumruk attığını, ardından ise marketten aldığı 31 cm uzunluğundaki bıçağı mutfaktan alarak oda arkadaşını 23 bıçak darbesiyle ve sonunda ise boğazını kesmek suretiyle öldürdüğünü açıkladı.

İldeniz sanığın işlediği cinayetin ardından, kanlar içinde kalan oda arkadaşının görüntüsünden rahatsız olduğunu ve üzerine çeşitli kıyafetler koyup suç aletini de oda arkadaşının yanına bıraktığını kaydetti.

Önce kız arkadaşı ile buluştu sonra polise teslim oldu

Sanığın cinayetin ardından giydiği tişörtü ve gömleği üzerinden çıkartıp elini yüzünü yıkadıktan sonra üstünü değiştirdiğini belirten Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanığın kız arkadaşı E.D.M ile buluştuğunu ve ilk itirafın kız arkadaşına yaptığını söyledi.

Sanığın aynı gece Mağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek Merkez Karakolu’nda görevli polis memurlarına “Cinayet işledim” diyerek teslim olduğunu belirten İldeniz, sanığın “Cinayet işledim. Oda arkadaşımı öldürdüm”, “Kız arkadaşım yüzünden ilaçlarımı 1 aydır kullanmıyorum. 2 saat önce oda arkadaşım Tevfik Uzunoluk’u öldürdüm. Bıçak yatağın yanında” şeklinde itiraflarda bulunduğunu söyledi.