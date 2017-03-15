Gözyaşları sel olup aktı

Gamze Pir Baykur

Mağusa-İskele Anayoluna bağlı, Salamis-Crystal Rocks Otel arasındaki servis yolunda önceki gün kullanımındaki ATV aracın hakimiyetini kaybederek çelik bariyerlere çarpan ve kaza sonucu aldığı yaralara dayanamayarak hayatını kaybeden 64 yaşındaki Salih Ceral, dün göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Lala Mustafa Paşa Camisinde Salih Ceral için düzenlenen cenaze törenine Ceral’ın ailesinin yanı sıra sevenleri ve yakınları da katıldı. Gözyaşlarının sel olup aktığı cenaze töreninde kısa bir konuşma yapan Ceral’ın kardeşi her zaman toplumsal değerlere haddinden fazla değer veren kardeşini bir hata sonucu kaybettiklerini söyleyerek kardeşi Salih Ceral adına helallik istedi.

Salih Ceral, Lala Mustafa Paşa Camisinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.