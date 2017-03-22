Gözyaşları usta için

Hüseyin Çiçek

İskele dün acı bir haberle güne başladı, İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin kurucularından olan, bölgenin sevilen ve sayılan siması Şükrü Dericioğlu, dün sabah 04.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre uzun süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Dericioğlu, dün sabah evinde yaşama veda etti. Geride Enver, Halil ve Bilal isminde 3 tane evlat bırakan Dericioğlu’nun dün İskele’de defnedildiği öğrenildi.