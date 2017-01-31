Grivas’ı anma töreninin ardından DİSİ ve AKEL birbirine girdi

EOKA Lideri Georgios Grivas Digenis için düzenlenen anma törenine Rum Hükümeti ve DİSİ yetkililerin katılması nedeniyle DİSİ ile AKEL arasında sözlü tartışma çıktı.

Politis gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu önderliğindeki DİSİ heyeti ve Rum Hükümeti adına Sağlık Bakanı Yorgos Pamboridis’in, Grivas için düzenlenen anma törenine katıldığını yazdı.

Habere göre AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis, yaptığı yazılı açıklamada, “Grivas’ın kurucusu ve lideri olduğu EOKA-B’nin hain ve faşist faaliyetlerinin sonuçlarının acısını çeken Kıbrıs halkı ve toplumuna karşı acımasız bir kışkırtmanın” söz konusu olduğuna işaret etti.

Lukaidis, rotası fanatizm ve aşırı sağcılık, hoşgörüsüzlük ve şovenizmle eş anlamı olan ve eylemleri ölüm ve tahribat getiren bir insanın hükümetin katılımıyla alınmasının, olumsuz etki ve uzantılarının olduğunu belirterek, bunun iç cephede birlik ihtiyacına zarar verdiğini ve Kıbrıs sorunuyla ilgili yanlış mesajlar verdiği söyledi.

DİSİ’den Prodromos Prodromu ise Lukaidis’e yanıt olarak yaptığı açıklamada, AKEL’in hoşgörüsüzlük mantığıyla, sömürgecilik karşıtı mücadelelerinin liderinin katkılarını ortadan kaldırmaya çalıştığını savundu.

Prodromu, yıllar geçmesine rağmen, Grivas’ın, EOKA’nın ulusal kurtuluş mücadelesiyle ilişkili olarak, çalkantılı modern Kıbrıs tarihinin olumsuz olaylarından bağımsız bir şekilde anıldığını AKEL’in ayrıt edemediğini ve anlayamadığını söyledi.