Gruff Tekstil Kurucusu Denizcan Çelik Kariyer Haftasında DAÜ'deydi

Popüler T-Shirt markası Gruff’ın kurucusu Denizcan Çelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi 5. Uluslararası Kariyer Haftası etkinlikleri kapsamında DAÜ İletişim Fakültesi’nin konuğu oldu. DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 2010 yılı mezunu olan Çelik, DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen “Sosyal Medyanın Markalaşmadaki Önemi” konulu söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini ileterek Görsel Sanatlar bölümünün kuruluşundan itibaren 10 yılı geçen sürede pek çok ulusal ve uluslararası aktiviteye imza atıldığını vurguladı. Gerek öğretim üyelerinin gerekse öğrencilerin çok sayıda ödülü üniversiteye kazandırdığına değinen Doç. Dr. Çavuşoğlu bir bölümün kalitesini ölçmek için önemli kriterlerden birinin mezunlar olduğunun altını çizdi. Doç. Dr. Çavuşoğlu, kısa zamanda tasarım dünyasında büyük bir başarı sağlayan Denizcan Çelik’i öğrencilere tanıttı. Söz konusu söyleşide tasarım, markalaşma ve sosyal medyanın önemi üzerinde duran Çelik, mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

"Sosyal Medya, Butik Girişimlerin Markalaşmasını Sağlıyor"

Konuşmasında sosyal medya kullanımı ve markalaşma hakkında bilgiler veren Çelik, yaratıcılık kadar marka duruşunun da önemine değindi. Düşük bütçeyle başlayan butik girişimler için sosyal medya kullanımına vurgu yapan Çelik, "tasarım alanında en önemli reklam, müşterilerinizin sizin ürünlerinizle ilgili paylaşımlarıdır. Bu viral reklamlar ve ürünlerinizi kullanan ünlülerin kamusal alandaki görünürlüğü, geleneksel medyada dahi ücretsiz yer almanızı sağlamaktadır" dedi.

Söyleşi katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ve ardında düzenlenen "T-Shirt Tasarımı" atölye çalışması ile devam etti. Atölye çalışmasında seçilen öğrencilerle farklı bir projede T-Shirt tasarımları hazırlamak ve öğrenci çalışmalarını piyasada kullanmak üzere kararlar alındı.