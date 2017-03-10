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“Grup İskele Babutsa” konser verdi

“Grup İskele Babutsa” konser verdi

İskele Belediyesi “8. Kültür&Sanat Günleri”, dün akşam Grup İskele Babutsa’nın verdiği konserle devam etti.

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İskele Belediyesi “8. Kültür&Sanat Günleri”, dün akşam Grup İskele Babutsa’nın verdiği konserle devam etti.

Kubilay Aşık, Fadıl Başkal ve Ayhan Başkal’dan oluşan Grup İskele Babutsa, yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı.

Belediye yetkililerinin ve müzikseverlerin izlediği konsere İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu  yurt dışında olması dolayısıyla mesaj gönderdi ve etkinliğe katılanlara teşekkürlerini iletti.

İskele Belediyesi 8. Kültür&Sanat Günleri, 15 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’da Kıbrıslı Yazar Bülent Gardiyanoğlu’nun “Her şey hakikati görmekle başlar” isimli söyleşisi ile devam edecek.

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