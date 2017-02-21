GSM şirketlerinin zammına direnen hükümet mahkemelik oldu!

Çiğdem Aydın

Eski Başbakanlardan, CTP Milletvekili Ferdi sabit Soyer, cep telefonlarına yeniden zam yapılması için direnen GSM şirketlerinin, bir aylık erteleme kararı alan hükümeti mahkemeye verdiklerini söyledi.

Diyalog’a konuşan Soyer “Hükümet bu durumda, bir hafta sonra erteleme süresinin dolması nedeniyle zam taleplerini onaylayabilir. Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım. Çünkü vergi öncesindeki fiyatlar, Türkiye’den de, güneyden de pahalıdır”dedi. Soyer, rekabet için 3’üncü GSM şirketinin adaya gelmesi gerektiğini ifade etti.

Diyalog TV’de katıldığı Güne Merhaba programında önemli açıklamalarda bulunan Soyer, GSM konusunu gündeme getirdikten sonra hakaretamiz sözlere maruz kaldığını söyledi. Soyer, “Telekomünikasyon Dairesi’nin rolü ve fonksiyonunu etkin kılmak lazım. Kamu-özel ortaklığı ile bir üçüncü GSM operatörüne ihtiyaç vardır. Rekabeti sağlayacak kamunun da içinde olacağı yer alacağı bir denetleyici noktada olması için politikalar gerçekleştirmek gerekiyor. Özelleşmeden bahsetmiyorum kamu- özel ortaklığından bahsediyorum” dedi.

CTP Milletvekili ve eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer’in sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Soru: Cep telefonlarındaki yüksek fiyatları, Güney Kıbrıs, Türkiye ve diğer AB üyesi ülkelerle kıyaslayarak ortaya koymuştunuz. O günden bugüne değişen bir şey oldu mu?

Cevap: Bu konuyu gündeme getirdikten sonra çeşitli fikirler de tartışıldı. Ama net olarak meselenin ne olduğu ile ilgili genel bir kanaat oluştu. Aynı günlerde olayın devamı oldu bir gizli zam yapılmıştı halka açıklanmadan. İlgili bakan da bana güya cevap verdi ve bu zammın bir ay süreyle ertelendiğini açıkladı. Peki ne oldu ? Hangi gerekçe ile zam yapılmıştı? Bu açıklanmadı. Bakanlık bu zammı bir ay süreyle erteledik açıklamasını yaptı. Şimdi bu bir aylık süre doluyor. Merak ediyorum nasıl düzenlenecek. Ayrıca burada bir de mahkeme kararı var yurttaş onu da bilsin. GSM operatörleri hükümeti mahkemeye verdi. Neden çünkü mevcut duruma göre fiyat ayarlaması yapmadığı için. Orta yerde bir de mahkeme kararı var. Burada devlet vergisi yüzde 35’tir ama bunu yüzde 25’e kadar düşürme yetkisi Bakanlar Kurulu’na aittir. Aynı zamanda GSM operatörleri ile görüşeceksiniz ve bu fiyat düşürülürken onlar da kendi paket programlarında ve diğer fiyatlarında uygun tarifeler vermeleri lazımdır. Şimdi bu hükümeti ben merak ediyorum, bir ay süreyle erteledi zammı peki ne olacak şimdi ? Bununla ilgili bir açıklama var mı ? Hayır yok. Bir haftadan sonra tekrar bu konuyla ilgili ne olup bittiğini soracağım. Takipteyim. Bu işin peşini de hiçbir şekilde bırakmadım.”

Soru: Söz konusu GSM şirketlerinin siyasiler ve bazı medya mensuplarıyla ilişkili oldukları yönünde iddialar var. Siz de bu yönde duyumlar aldınız mı?

Cevap: Reklam pastasının küçüklüğü bir takım sıkıntılar yaşatmaktadır bütün medya organlarımızda. Böyle bir atmosferde büyük ölçüde finansman sıkıntısı çeken medya organlarına belli bir kısım reklam destekleri verirseniz, onların size dönük eleştirilerini belli bir oranda sınırlı tutmalarına yol açarsınız.

Düşünün ki bugüne kadar benim bu söylediklerim çeşitli medya kuruluşlarından bir tepki veya deşifre edici bir durum da gelmedi. Bir kısmı kendi içinde çeşitli vesilelerle bir kısım bağlantılar olabilir. Ama bunlarla ilgili somut verilerim yoktur ve ne isterse olsun kim isterse olsun elimde somut veri olmadıktan sonra kimsenin günahına girmem.

Soru: Cep telefonlarına yapılan zammı durdurmak için bu yöndeki mücadelenizi nasıl devam ettireceksiniz? Eylem planınız var mı?

Cevap: “Bu konuyu gündeme getirdiğimde bir kısım hakaretamiz sözlere maruz kaldım üzüldüm ama peşini bırakmayacağım. Eleştirilerimi dile getirdikten sonra belli bir merkezden servis edildiğine inandığım bir takım yayınlar gördüm. Örneğin biz daha ucuzuz vs… Hoşuma gitti demek ki etkili olmuşuz ki kendilerini müdafaa etme gayreti içine girdiler. Onların da sıkıntılarını ve mazeretlerini ortadan kaldıracak bir takım çalışmalar yapmak lazım. Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) bu çerçevedeki çalışmalarını özerk olarak sürdürmesi gerekir. Bu zam hadisesini bir ay erteleyen hükümet bir ayın sonunda erteledin ama bu zam uygulandı mı? Ne yapacaksın, neden erteledin, şimdi ne olacak, ertelediğin ile bunun arasındaki fark ne olacak bunların hepsini irdelemeye devam edeceğim. Bir hafta daha bekleyeceğim.”

Soru: Bu noktada beklentiniz nedir?

Cevap: “Vergi oranlarının düşürülmesi, GSM operatörleriyle görüşerek programlarının ve diğer faaliyetlerinin fiyatlarının da düşürülmesi gerekir. GSM operatörlerinin bu oranda halka daha ucuz hizmet sağlaması. Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu özerktir. Ama hükümet yasada bir değişiklik yaparak örneğin yeni hatlar çekilmesi ve diğer başka konularda Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun yetkilerini kendi ihzarına aldı. Bakan onayına bağladı. Dolayısıyla siyasetin hala daha bu işten ya nemalanmak için ya kontrolü sağlamak için yada kendine göre o yönetme “ben boss”um deme girişimidir. Siz keyfi davranamazsınız güvensizlik yaratır internet sağlayıcılar ne olacak nasıl dağılacak Telekomünikasyon Dairesi’nin rolü ve fonksiyonunu etkin kılmak lazım kamu-özel ortaklığı ile bir üçüncü GSM operatörüne ihtiyaç vardır. Rekabeti sağlayacak kamunun da içinde olacağı yer alacağı bir denetleyici noktada olması için politikalar gerçekleştirmek gerekiyor. Özelleşmeden bahsetmiyorum kamu- özel ortaklığından bahsediyorum çünkü bu ülkede nereden kamu çıkarıldıysa oralarda kartelleşme oluştu havaalanı, petrol bunlara örnektir.”

Soru: Bir de Türkiye'den gelen insanlara yönelik roaming var. Türkiye’ye döndüğünde bir roaming faturası geliyor ki tatil parasından daha fazla. Hâlbuki tüm AB ülkelerinde bu uygulama kalkıyor. Neden bizde devam ediyor?

Cevap: Avrupa’da roaming kalkarken bir kısım kendi düzenlemelerini yaptı. Bu roamingi kaldırırken çok dikkat etmemiz gereken bir unsur var. roamingi tamamen kaldırdığınızda teknik düzenlemelerin yapılması lazım. Şu anda bizde telefon dinleme yoktur. Ama tedbir almadan bunu kaldırırsanız, örnek: Adana’daki polis sizi dinleyebilir. Buradaki operatörlerin kendi özerkliğini kaybetmemesi lazım. Kaybederseniz hiç aklınızda olmayan meseleler tapeler mapeler bu memlekette sizi de herkesi de kolanına sarar.