GTS, 2016-2017 üretim beyan dökümlerini göndermeye başladı

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2016-2017 üretim yılı beyan dökümlerinin bölgelere gönderilmeye başlandığını duyurdu.

Beyan başvurularının, bölge ve kaza Tarım Daireleri ile Genel Tarım Sigortası Fonu olmak üzere 10 merkezde teslim edilebileceği bildirildi.

Genel Tarım Sigortası Fonu beyan başvuruları konusunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci ile Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman’ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Genel Tarım Sigortası Fonu tazminat ödemelerinden yararlanabilmeleri için Genel Tarım Sigortası Fonu “Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü" uyarınca Tahıl ( Arpa, Buğday, Yulaf) , Hasıllık, Baklagil ekilen ve nadasa bırakılan, arazilerini, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın vermekte olduğu Doğrudan Gelir Desteğinden yararlanabilmeleri içinse narenciye, sebze, meyve ağacı, zeytin, harup, bağ ve diğer ağaç olarak ekilen ve/veya dikilen arazilerini beyanda bulunmaları gerekmektedir.

Genel Tarım Sigortası Fonu beyan başvuruları, bölge ve kaza Tarım Daireleri ile Genel Tarım Sigortası Fonu’na olmak üzere 10 merkezde teslim edilebilecektir. Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler kira mukavelesinde adı geçen şahıslar tarafından beyan edilebilecektir.

Geçtiğimiz yıl (2015-2016 üretim yılı) beyanlarının bilgisayar kayıtlarına göre tapu kontrolü yapıldıktan sonraki temiz son durumlarını gösteren ürün köyüne göre kimlik ve parsel bazında hazırlanmış başvuru formalarında üreticilerimiz sadece söz konusu parsellerin bu yılki (2016-2017 üretim yılı ) ürün durumlarını yazacaklardır. Ancak başvuru formlarının üzerinde olup da bu yıl ekmedikleri, nadasa bırakmadıkları veya başka üretici kullanımına geçen arazilerin üzerlerini çizerek iptal edeceklerdir. Üreticilerimiz kimlik ve parsel bazında hazırlanan başvuru formlarında bulamadıkları parselleri boş olarak gönderilen başvuru formlarına dolduracaklardır. 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasası kapsamında olan devlet çalışanları ve/veya çalışmış oldukları kurum, kuruluşların yasa veya tüzüklerinde veya yapılan toplu iş sözleşmelerinde ikinci iş yapma yasağı olan üreticiler başvuru yapamazlar. Yapmaları halinde başvuruları iptal edilecektir.”

BAŞVURU ESNASINDA İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Başvuru esnasında ibraz edilmesi gereken belgeler konusunda ise şu bilgi verildi:

“Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanlar sözleşmeleri ile birlikte teslim edilecektir. Belgelerini ibraz etmeyen üreticiler Doğrudan Gelir Desteği ve tazminat ödemelerinden yararlandırılmayacaklardır.

Üreticilerimiz kimlik ve parsel bazında hazırlanan başvuru formlarında bulamadıkları ve boş olarak gönderilen başvuru formlarına doldurulacak yeni parselleri evraklı alınacaktır.”

Yeni beyan edilecek araziler için gerekli evraklar ise şöyle sıralandı:

“Üreticinin mülkiyetinde olan parselleri için Koçan, T Cetveli, Tahsis ve Search Belgelerinin aslı veya aslı gibidir diye onaylı şekli. Parselin icar olması durumunda icar sözleşmesi veya kullanım hakkı belgesi ile birlikte koçanın aslı veya aslı gibidir diye onaylanmış şekli. Parselin miras olması durumunda tereke belgesinin aslı veya aslı gibidir diye onaylanmış şekli başvuru formu ile birlikte teslim edilmelidir.”

Açıklamanın devamı ise şöyle:

“Tahıl ve Baklagil Üreticilerinin Sigorta Kapsamına giren doğal afet olması durumunda kuraklık tazminatından faydalanabilmeleri için özel ve/veya tüzel kurum ve kuruluşlardan almış oldukları gübrelerin fatura ve/veya makbuzlarının aslı veya gübre aldıkları kuruluş tarafından tasdiklenmiş fotokopileri beyan formları ile birlikte Fon’a ibraz edilmelidir. 2016-2017 üretim yılı için Doğrudan Gelir Desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerimizin üretici birliklerinden alacakları üretici belgesini fona ibraz etmeleri gerekmektedir. Üreticilerin kimlik kartı fotokopilerini beyan esnasında Fon’a ibraz etmesi gerekmektedir. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na daha önce taahhütname vermeyen üreticilerimizin taahhütnamesini de beyan esnasında Fona teslim etmesi gerekmektedir.”