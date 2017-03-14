Guatemala'da yetiştirme yurdu yangını sonrası gözaltı!

Guatemala'da geçen hafta 40 çocuğun hayatını kaybettiği yetiştirme yurdu yangını nedeniyle olay sonrası istifa eden Sosyal Güvenlik Bakanı Carlos Rodas ile görevlerinden alınan Bakan Yardımcısı Anahi Keller ve yurdun müdürü Santos Torres gözaltına alındı.

Savcılık sözcüsü Julia Barrera, Rodas, Keller ve Torres'in, cinayet, çocuklara kötü muamele ve görevi ihmal şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Yangının yurtta kalan çocukların tesisteki kötü yaşam koşullarını protesto etmek için yatakları tutuşturmasıyla başladığını kaydeden savcılık yetkilileri, yangında yaşamını yitiren çocuklardan bazılarının daha önce gıda sıkıntısı ve kötü muamele sebebiyle yurttan firar ettiğini fakat yakalanarak yurda getirildiğini ve kilit altında tutulduğunu belirtti.

Yurdun aşırı kalabalıklığı ile yemeklerin kötü ve yetersiz olmasını da olumsuz koşullar arasında sıralayan savcılık, ayrıca çocukların fuhuşa zorlandığıyla ilgili iddiaların araştırıldığını ifade etti.

Guatemala İnsan Hakları Savcısı Jorge de Leon, savcılığın olaydan önce yurttaki koşullara dair inceleme yapılması için adli makamlara başvurduğu ancak talebin reddedildiğini bildirdi.

Leon, yurttaki denetimsizlik sebebiyle küçük çocukların büyüklerin istismarına maruz kaldığını ileri sürdü.

YURTTAN SORUMLU TÜM YÖNETİCİLER GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan Devlet Başkanı Jimmy Morales, yurttan sorumlu çocuk esirgeme kurumundaki tüm yöneticilerin görevden alındığını açıkladı.

Morales, ayrıca hükümetin olayın soruşturulması için ABD Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yardım istediklerini belirtti.

Cinsel istismar mağduru çocuklarla suç işleyenlerin bir arada kaldığı yurtta, kötü yaşam koşulları ve istismarları protesto etmek isteyen çocuklar, 8 Mart'ta yatakları ateşe vermişti. Alevler, kız öğrencilerinin kaldığı bölüme sıçrarken, kaçmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle yatakhanede kilitli tutulan çocuklardan 19'u olay yerinde can vermişti. Daha sonra yangında ağır yaralananların hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 40'a yükselmişti.

Olay sonrası Bakan Rodas 11 Mart'ta istifa etmiş, yurt müdürü Torres olay günü, Bakan Yardımcısı Keller ise pazartesi sabahı görevden alınmıştı.