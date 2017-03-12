Guatemala'daki yetiştirme yurdu yangını

Guatemala'da yetiştirme yurdunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Guatemala City'deki hastaneden yapılan açıklamaya göre, yetiştirme yurdunda çıkan yangında ağır yaralananlardan 3'ü daha yaşamını yitirdi.

Devlet Başkanı Jimmy Morales, olaydan ülkedeki "katı" ve "duyarsız" çocuk esirgeme sistemini sorumlu tutarken, Devlet Başkanının istifasını isteyen sivil toplum kuruluşları ve halkın protesto düzenleyeceği bildirildi.

Morales, ülke çapında bin 500 çocuğun barındığı çocuk esirgeme sisteminin yeniden yapılandırılması çağrısında bulunmuştu.

Olaydan sonra ülkede 3 gün yas ilan edilmişti.

Cinsel istismar mağduru çocuklarla, suça sürüklenmişlerin bir arada kaldığı yurtta, kötü yaşam koşulları ve istismarları protesto etmek isteyen çocuklar, çarşamba günü, yatakları ateşe vermişti. Alevler, kız öğrencilerinin kaldığı bölüme sıçrarken, kaçmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle yatakhanede kilitli tutulan çocuklardan 19'u olay yerinde can vermiş, daha sonra ölenlerin sayısı yükselmişti.

Kapasitesi 500 kişi olan yetiştirme yurdunda 800 çocuğun kaldığı açıklanmıştı.