Guatemala'daki yetiştirme yurdu yangınında 7 kişi daha hayatını kaybetti

Guatemala'da yetiştirme yurdunda çıkan yangındaki ölü sayısı 35'e yükseldi.

Guatemala City'deki hastaneden yapılan açıklamaya göre, yetiştirme yurdunda çıkan yangında ağır yaralananlardan 7'si daha yaşamını yitirdi.

Hastane yetkilileri, tedavi altındaki bazı çocukların hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtirken, Ulusal Adli Tıp Kurumu, cesetlerden 17'sinin kimliklerinin belirlenebildiğini açıkladı.

Devlet Başkanı Jimmy Morales, yaptığı açıklamada, ülke çapında bin 500 çocuğun barındığı çocuk esirgeme sisteminin yeniden yapılandırılması çağrısında bulundu.

Bu arada Devlet Başkanlığı Sarayı önünde toplanan yüzlerce kişi Morales'in istifası talebiyle protesto düzenledi.

Cinsel istismar mağduru çocuklarla, suça sürüklenmişlerin bir arada kaldığı yurtta, kötü yaşam koşulları ve istismarları protesto etmek isteyen çocuklar, çarşamba günü, yatakları ateşe vermişti. Alevler, kız öğrencilerinin kaldığı bölüme sıçrarken, kaçmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle yatakhanede kilitli tutulan çocuklardan 19'u olay yerinde can vermişti.

Kapasitesi 500 kişi olan yetiştirme yurdunda 800 kişinin kaldığı açıklanmıştı.