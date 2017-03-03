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  3. GÜÇ-SEN, Gümrük Dairesi münhallerinin doldurulmasını istedi
GÜÇ-SEN, Gümrük Dairesi münhallerinin doldurulmasını istedi

GÜÇ-SEN, Gümrük Dairesi münhallerinin doldurulmasını istedi

Güç-Sen, Gümrük Dairesi’nde artan iş hacmi ve personel yetersizliği nedeniyle işlerin durma noktasına geldiğini belirterek, Gümrük Dairesi’ndeki boş kadroların doldurulmasını talep etti.

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Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Gümrük Dairesi’nde artan iş hacmi ve personel yetersizliği nedeniyle işlerin durma noktasına geldiğini belirterek, Gümrük Dairesi’ndeki  boş kadroların doldurulmasını talep etti.

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman yaptığı yazılı açıklamada, soruna çözüm üretilmediği takdirde grev dahil her türlü eylem hakkını kullanacaklarını ifade etti.

Dağman,  1982 yılından kalma  Gümrük Dairesi Teşkilat Yasası’nın günün koşullarına cevap veremez durumda olduğunu kaydetti.

Dağman, “Aradan geçen yıllar, eklenen limanlar, açılan kara giriş kapıları ülkenin iş hacminin büyümesi, ithalat ve  ihracatın artması Daire’ye eklenen birçok görev nedeni ile mevcut kadromuz ve üçlü sınıflı hantal Teşkilat Yasamızla  her memur 24 saat üzerinden görev yapsa bile yetişemez durumdadır” dedi.

Limanlarda, özelikle  Gazimağusa’da iş hacminin oldukça artması nedeni ile bu bölgede işlerin  durma noktasına geldiğini kaydeden Dağman,  Gümrük Dairesi’nin boş olan münhallerinin derhal ilan edilerek doldurulması gerektiğini kaydetti.

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