GÜÇ-SEN, Gümrük Dairesi münhallerinin doldurulmasını istedi

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Gümrük Dairesi’nde artan iş hacmi ve personel yetersizliği nedeniyle işlerin durma noktasına geldiğini belirterek, Gümrük Dairesi’ndeki boş kadroların doldurulmasını talep etti.

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman yaptığı yazılı açıklamada, soruna çözüm üretilmediği takdirde grev dahil her türlü eylem hakkını kullanacaklarını ifade etti.

Dağman, 1982 yılından kalma Gümrük Dairesi Teşkilat Yasası’nın günün koşullarına cevap veremez durumda olduğunu kaydetti.

Dağman, “Aradan geçen yıllar, eklenen limanlar, açılan kara giriş kapıları ülkenin iş hacminin büyümesi, ithalat ve ihracatın artması Daire’ye eklenen birçok görev nedeni ile mevcut kadromuz ve üçlü sınıflı hantal Teşkilat Yasamızla her memur 24 saat üzerinden görev yapsa bile yetişemez durumdadır” dedi.

Limanlarda, özelikle Gazimağusa’da iş hacminin oldukça artması nedeni ile bu bölgede işlerin durma noktasına geldiğini kaydeden Dağman, Gümrük Dairesi’nin boş olan münhallerinin derhal ilan edilerek doldurulması gerektiğini kaydetti.