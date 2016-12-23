Gülen: "Başka suikastları da bizim üzerimize atabilirler"

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde ikamet eden Gülen, Amerikan Associated Press ajansına gönderilen video mesajında kendisini Karlov suikastından sorumlu tutan Türk hükümetine suçlamalarda bulundu.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Türk hükümetini Gülen cemaatine iftira atmakla suçlayan Gülen, "Hükümetin başka suikastlara zemin hazırlayıp, suçunu cemaatin üzerine atabileceği" iddiasını dile getirdi.

Gülen, "Dünyayı bu tür suçlamaların doğruluğuna ikna etmeleri mümkün değil" diye konuştu.

Rus büyükelçiye suikast gerçekleştiren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ üyesi olduğu iddia edilmişti. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Karlov suikastinin arkasında kimin bulunduğunu söyleyebilmek için henüz erken olduğu belirtilmişti.