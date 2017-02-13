'Gülen örgütünün medya yapılanması' duruşması 27 Mart'ta

Gülen örgütünün medya yapılanmasına yönelik yürütülen ve aralarında Atilla Taş, Ünal Tanık, Hanım Büşra Erdal, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ile "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu iddia edilen Said Sefa'nın da bulunduğu 25'i tutuklu, 2'si firari 29 sanık hakkında hazırlanan iddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Davanın ilk duruşması 27 Mart'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yapılacak.

İddianamede 28 sanık, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Şüpheli Sefa hakkında ise ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütü yönetmek'' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

27-31 Mart'ta Çağlayan'da

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, şüpheliler Said Sefa, Atilla Taş, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

Şüpheliler hakkında, açık kaynak taramaları, TMSF kayıtları, MASAK raporu, ByLock sorgulamaları, şüpheli ifadeleri, tanık beyanları, arama tutanakları, dernek ve vakıf kayıtları ile HTS dökümlerinin delil olarak yer aldığı iddianamede, şüphelilerden yazar Ufuk Şanlı ile Oğuz Usluer'in örgütün şifreli haberleşme programı olan ''ByLock'' kullanıcısı olduğu belirtildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Bülent Ceyhan'ın ise ikametgâhında yapılan aramada 1 dolar bulunduğu ifade edilen iddianamede, Ceyhan'ın Türk Hava Kuvvetlerine ait Yüzbaşı rütbeli askeri üniforma ile fotoğrafının tespit edildiği yer aldı.

"Erdal'ın görevi kamuoyu oluşturmak"

İddianamede, şüpheli Hanım Büşra Erdal'ın örgüt tarafından TSK'nın üst düzey komutanlarının tasfiye edilip örgüt mensuplarının yerleştirilmesi sürecinde yazdığı yazılarla tasfiye sürecinin haklılığı yönünde kamuoyu oluşturmaya çalıştığı aktarıldı.

Erdal'ın attığı twitlerle bu kişilerin ailelerinin tepkisini topladığı belirtilen iddianamede, örgütün yaptığı soruşturma ve açtığı davaların, devleti ele geçirme amacı taşıdığı tespit edilip soruşturmalar başlayınca şüpheli Erdal'ın bu soruşturmaları ''kumpas'' olarak nitelendirip halk nezdinde itibarsızlaştırarak örgüt adına faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Erdal, sahte deliller ile yürütüldüğü mahkemece tespit edilen ve tüm sanıkları beraat eden "Balyoz" davası sırasında şu tweetieri atmıştı: dana önce şu tweeleri atmıştı;

"Balyoz kadınları hep sarışın ya, kim kimin eşi karıştırıyorduk. Eşlerinin resmi basılı olan t-shirt giymişler. İşimiz kolaylaştı"

"Şimdi Silivri'de olmak vardı, balyoz kadınları... Filan, haber merkezinden daha eğlenceli be (:"

"Twitterda promosyon zamanı! Her 500. takipçime bir günlük Silivri'de konaklama, mahkemeyi gezme, duruşma izleme, sabah kahvaltı, öğle yemeği (;"

Rotahaber ve Fuat Avni

Şüpheli Ünal Tanık'ın sahibi olduğu ''Rotahaber'' internet sitesinde örgütün söylemlerini sık sık topluma duyurduğu ve örgütün kara propaganda hesabı olan "fuatavni" hesabına yazılar yazdırılıp paylaşımlarını topluma ilettiği anlatılan iddianamede, ''Buna rağmen resmi kurumlarca talep edildiğinde 'fuatavni' ile ilgili herhangi bir hesap veya kimlik bilgisini vermemiştir. Algıya yönelik Rotahaber ile ilgili çok sayıda tespit, dosya arasındadır. Bu şekilde örgüt adına algı faaliyetlerinde bulunarak ve örgütün kara propaganda hesabı kullanıcısının bilgilerini resmi kurumlardan gizleyerek, şüphelinin örgüt üyesi olduğu kanaatine varılmıştır.'' değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA