Gülle: "Güzelyurt Hastanesi'ndeki yap-işlet-devret modeli endişe nedeni"

Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

CTP Milletvekili Ahmet Gülle, Sağlıkta Son Gelişmeler başlıklı konuşma yaptı. Kürtaj konusunun çok boyutlu şekilde ele alınması gerektiğini söyleyen Gülle, bu konuda doğru bir zeminde konuşmak gerektiğini anlattı.

Bu davanın bu konunun konuşulması için fırsat yarattığını kaydeden Gülle, Meclis’te bu konuda özel bir çalışma grubu oluşturulabileceğini söyledi.

Devlet Laboratuvarı’nda çıkan yangının ciddi sonuçlar verdiğini ve vermeye de devam edeceğini belirten Ahmet Gülle, ilerleyen dönemlerde insanlar açısından ciddi sağlık sorunlarına yol açacağını ifade etti.

Bunun önemli ve büyük bir kriz olduğunu, çok sayıda farklı kimyasalın bulunduğu bir ortamda çıkan yangının etkileyeceği insan sayısının fazla olacağını dile getiren Gülle, kriz yönetimin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi, bir komite kurulmasını önerdi.

Temeli atılan Güzelyurt Hastanesi ile ilgili olarak da Ahmet Gülle, “Bu hastane, yap-işlet-devret modeli bir uygulama olacağı endişeleri var. Özellikle oradaki sağlık bilimlerine yönelik üniversite ile ilişkilendiriliyor. Tabipler Birliği’nin ciddi tereddütleri var. Bu modelin açıklıkla anlatılması gerekiyor” dedi.

Hastanenin, devletin hastanesi ve yönetiminin de Sağlık Bakanlığı’nda olması gerektiğini belirten Gülle, üniversitelerle de çeşitli birimlere ilişkin işbirlikleri yapılabileceğini söyledi